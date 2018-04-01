Испытание на прочность: как устроен предпрофессиональный экзамен

В городских школах уже не первый год действует система предпрофессионального образования: ученики могут выбрать инженерные, медицинские, академические и кадетские классы. В каждом изучают профильные предметы и проходят дополнительные курсы, делают практические проекты, ездят на тематические экскурсии по своим направлениям — словом, погружаются в будущую профессию. Занятия в таких классах ведут не только школьные учителя, но и преподаватели вузов.

1 марта одиннадцатиклассники начали сдавать экзамены по своему профилю. Проходить итоговые испытания они будут постепенно: ученики академических и медицинских классов — до 30 марта, а инженерных — до 30 апреля. Итоги подведут к концу учебного года (25 мая).

С помощью экзамена оценивают умения и навыки, полученные школьниками по программам предпрофессионального обучения. Он состоит из двух частей — теоретической и практической. В ходе теоретической оценивают межпредметные результаты и знание основ профессии. Задания разрабатывают преподаватели вузов-партнеров. Во время практической части школьники демонстрируют полученные умения и навыки и презентуют их результаты. Максимум можно заработать 100 баллов: 40 за теорию и 60 за практику.

Как рассказала Валентина Андреева , начальник отдела Московского центра качества образования (МЦКО), впервые предпрофессиональный экзамен провели в прошлом году. Тогда в нем приняли участие только ученики инженерных и медицинских классов — всего более двух тысяч человек. В этом году к итоговым испытаниям присоединились академические классы. Сейчас в системе проведения экзамена зарегистрированы более 10 тысяч участников.

«В этом году в рамках практической части в инженерных и академических классах решают ситуационные задачи. А ученики медицинских выполняют кейсы. Каждый участник получает два кейса, в течение 30 минут школьники должны показать определенный алгоритм действий», — рассказала Валентина Андреева.

По ее словам, в прошлом году были выпускники медицинских классов, набравшие 93–95 баллов из 100. С теми, кто сдал предпрофессиональный экзамен на максимальное количество баллов, заключены договоры на целевое обучение.

Бонусы к ЕГЭ и бесценный опыт

Предпрофессиональное образование не только позволяет школьникам детально познакомиться с выбранной профессией, но и дает ощутимые бонусы на пути к ней. Многие вузы-партнеры учитывают результаты предпрофессионального экзамена и начисляют поступающим до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Например, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» дает дополнительно от семи до 10 баллов, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана — от восьми до 10, Московский автомобильно-дорожный институт — 10, Московский авиационный институт — пять и так далее. Пока в списке 11 вузов.

Первый проректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Борис Падалкин уверен: главный результат работы предпрофессиональных классов — то, что в вузы приходят высоко мотивированные студенты. Он также считает важным аспектом подготовку специалистов, в которых город нуждается больше всего.

«Интересно и то, что у ребят формируются первичные навыки исследовательской работы, инженерного труда, — сказал Борис Падалкин. — Когда они придут к нам, они начнут изучать эти вещи уже не с нуля, а на определенной базе».

По его словам, инженерные классы учат работать в команде, грамотно выстраивать отношения в коллективе и распределять обязанности, а также ставить цели и достигать их.

Ученик 11-го медицинского класса школы № 354 Василий Бабкин уже сдал предпрофессиональный экзамен и рассказал о своих впечатлениях: «Теоретическая часть представляла собой тестирование на компьютере — 16 вопросов. Во время практической части мы демонстрировали умение оказывать первую помощь. Я сдал на 80 баллов из 100. Мне это даст дополнительные пять баллов к результатам ЕГЭ».

Он рассказал, что будет представителем четвертого поколения врачей в семье, если поступит в медицинский вуз, как планирует. Каким именно врачом хочет быть, Василий еще не решил, но уверен, что успеет определиться за шесть лет лечебного факультета.

«В школе на занятиях нас учили оказывать первую помощь, делать перевязки, измерять давление. Для оказания первой помощи у нас был специальный манекен со множеством датчиков. Во время учебы было много и теории по специальности. Предпрофессиональный класс — это прекрасная возможность проверить себя на желание заниматься выбранным делом», — уверен одиннадцатиклассник.

Телементоры, скелеты и разборные торсы

Медицинские классы действительно позволяют ученикам попробовать себя в профессии и решить, правильный ли выбор они сделали. Для этого есть электронные тренажеры, приборы для измерения давления, частоты дыхания, учебные электрокардиографы. Школьники осваивают основы микробиологии, биохимии, анатомии и даже нанотехнологии в медицине.

Помогает будущим медикам и телементор, который демонстрирует ролики о том, как подготовиться к тем или иным медицинским манипуляциям. В комплекте идут фантомы — это, например, резиновые рука, ягодицы, голова, желудок и другие органы и части тела, а также необходимые инструменты (к примеру, шприцы). На фантомах школьники учатся проводить разные процедуры. К услугам юных врачей и так называемый набор поражений. Резиновые модели изображают открытый перелом плечевой кости, ожог кисти, рвано-ушибленную рану стопы, проникающее ранение грудной клетки и другие травмы, с которыми будущим докторам никогда не рано познакомиться.

Есть и микроскопы, и гипсовые скелеты, и разборные модели человеческого торса.

«Здесь и психологический аспект. Ребята выбирают дальнейшую дорогу. Отношение к этим моделям и препаратам позволяет оценить свои возможности. Если страх перевешивает интерес, то стоит еще раз серьезно подумать о выборе. Ведь медицина — это прежде всего работа с человеком», — рассказала Нинель Галкина, преподаватель лаборатории предпрофессионального образования МЦКО.

Партнерами в проекте «Медицинский класс в московской школе» стали Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и более 30 медицинских организаций.

Программирование и робототехника

Будущие инженеры изучают компьютерное черчение, геодезию и картографию, промышленную оптику, разработку сверхпроводников, учатся программировать и создавать роботов.

Проект «Инженерный класс в московской школе» объединяет 98 школ, 16 технических вузов, 33 центра молодежного инновационного творчества и более 100 высокотехнологичных предприятий.

Закупка нового лабораторного комплекса позволила оснастить инженерные классы современной техникой — предпрофессиональное образование вышло на новый уровень. Школьники получили атомно-силовые микроскопы, программируемые станки, технику для проведения опытов по проверке прочности и герметичности.

«Инженерный класс — это совершенно уникальная возможность поработать с вузом, в который планируешь поступать. Я собираюсь поступать в МГТУ имени Н. Э. Баумана, рассматриваю несколько факультетов, но больше всего мечтаю о СМ-7 — робототехнике и мехатронике. Наша школа как раз сотрудничает с этим вузом в проекте инженерных классов. Я прослушал там курс лекций, прошел летнюю практику», — рассказал ученик 11-го инженерного класса школы № 354 Даниил Нагибин.

В течение года Даниил занимался проектом для конференции «Шаг в будущее», которую проводит МГТУ имени Н. Э. Баумана: «Моим научным руководителем был преподаватель этого вуза. Проект называется „Разработка действующей модели колесного робота-кладовщика“. Я создал небольшой прототип робота, который перемещает предметы по заранее заданной траектории, и запрограммировал его. Во время работы я изучал среду программирования для написания алгоритмов Arduino IDE».

Стратегия московского образования

В этом году в столице начали разрабатывать стратегию образования до 2025 года. Она продолжит череду позитивных изменений в школах, в том числе проектов по предпрофессиональному обучению.

Важное условие для развития — единый образовательный процесс. Интеграция должна продолжиться: в процесс обучения необходимо включить все ресурсы города — учебные заведения, музеи, технопарки и предприятия.

Изменения в образовании уже принесли ощутимые результаты. Например, в соответствии с исследованием PISA (The Programme for International Student Assessment) по уровню читательской и математической грамотности московские школьники заняли шестое место в мире. 156 школ входят в топ-500 лучших в стране. А на всероссийской олимпиаде столичные школьники завоевали 45 процентов дипломов.