Минобрнауки предложило вернуть проведение экспертизы учебников за госсчет

"В настоящее время сложилась практика оплаты экспертизы учебников заказчиком — это издательства, иногда это могут быть авторы — непосредственно в экспертную организацию, что по нашему мнению, ставит под сомнение объективность выводов и качество проведенных экспертных процедур. Возможно, необходимо вернуться к вопросу оплаты экспертизы за счет государственных средств для того, чтобы экспертиза была более объективной", — сказал Зенькович.

Он также напомнил, что ведомство планирует закрепить ответственность за содержание учебников за правообладателем, а за качество экспертизы — за уполномоченной организацией, а также, возможно, и ответственность конкретного эксперта. Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью РИА Новости сообщала, что министерство планирует ввести персональную ответственность рецензента школьного учебника за его качество, а за несоответствие содержания учебника требованиям качества сам рецензент лишится возможности заниматься этой деятельностью.

Зенькович также отметил, что учитывая сложившуюся практику внесения изменений в учебники, содержащиеся в федеральном перечне в виде доработанных редакций без надлежащих экспертиз, Минобрнауки предлагает закрепить обязанность прохождения экспертных процедур в полном объеме при внесении изменений.

"Кроме того, Минобрнауки предлагает нормативно закрепить термин базового учебника, что позволит определить подходы к их разработке, а также сформулировать особые требования к базовым учебникам", — сказал замминистра.

Зенькович пояснил, что по мнению ведомства, эти шаги будут способствовать повышению качества учебников, используемых в образовательной деятельности, и скажутся на результатах деятельности всей системы общего образования.