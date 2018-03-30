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Студенты из Текстильщиков встретились с актером Александром Носиком
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Студенты из Текстильщиков встретились с актером Александром Носиком 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Студенты Московского экономического института, который расположен в районе Текстильщики, побеседовали с актером Александром Носиком. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Встреча прошла в зале Московского городского открытого колледжа. Беседовали на тему «Путь к вершине киноиндустрии. Лайфхаки и нюансы». Студенты, которые пришли на встречу с актером, отметили сильную положительную энергетику гостя, умение вовлекать публику в разговор и поддерживать интерес зала на протяжении всей беседы», — сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, что Московский экономический институт находится по адресу улица Артюхиной, дом 6, корпус 1. (мю)
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