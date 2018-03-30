Студенты из Текстильщиков встретились с актером Александром Носиком

Студенты Московского экономического института, который расположен в районе Текстильщики, побеседовали с актером Александром Носиком . Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Встреча прошла в зале Московского городского открытого колледжа. Беседовали на тему «Путь к вершине киноиндустрии. Лайфхаки и нюансы». Студенты, которые пришли на встречу с актером, отметили сильную положительную энергетику гостя, умение вовлекать публику в разговор и поддерживать интерес зала на протяжении всей беседы», — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Московский экономический институт находится по адресу улица Артюхиной, дом 6, корпус 1. (мю)