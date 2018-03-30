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В Липецке назван победитель регионального этапа конкурса «Учитель года»
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В Липецке назван победитель регионального этапа конкурса «Учитель года» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Победителем регионального конкурса «Учитель года» в Липецкой области стал преподаватель лицея в селе Хлевное Николай Щеглов — он представит регион на Всероссийском этапе конкурсной программы, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Щеглов окончил Елецкий государственный университет и сейчас преподает школьникам музыку. Главная причина по которой он решил участвовать в конкурсе — повысить престиж своей профессии. Как он сам говорит: «Учитель без любви к ребенку — все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета», — говорится в сообщении администрации области.
Победитель регионального конкурса помимо диплома получит денежную премию в размере 250 тысяч рублей. Лауреаты конкурса, занявшие со второго по пятое место, получат диплом и премию в размере 50 тысяч рублей.
"Поддержка и поощрение талантливых педагогов, повышение профессионального и социального статуса учителя, роста престижа учительской профессии — это главная задача власти в деле воспитания будущего поколения молодых россиян", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.
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