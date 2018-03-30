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В РУДН 7 апреля пройдет День открытых дверей
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В РУДН 7 апреля пройдет День открытых дверей 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Несколько раз в год в стенах Российского университета дружбы народов проводится традиционное мероприятие для старшеклассников, абитуриентов и их родителей.
На праздник открытых дверей приходят друзья университета, люди, которые хотят открыть для себя удивительную атмосферу яркого и самобытного вуза с мировым именем. Формат мероприятия позволит: задать абсолютно любой вопрос напрямую руководству университета и сразу получить на него ответ; своими глазами увидеть, в каких аудиториях и корпусах учатся студенты РУДН; узнать, в каких лабораториях и на каком оборудовании проводятся практические профильные занятия; почувствовать яркие колоритные ритмы РУДН, посмотрев выступления творческих коллективов.
Адрес: ул. Миклухо-Маклая, д. 6.
Телефон: +7 495 787-38-27.
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