Секрет Полишинеля: почему Антон Алиханов не служил в армии

Особое расписание

Накануне президентских выборов в региональных телеграм-каналах, соцсетях и в ряде СМИ вновь подняли вопрос, служил ли в армии Антон Алиханов . Эта тема всплывает периодически с осени прошлого года. В официальной биографии, размещенной на сайте правительства Калининградской области , информации о срочной военной службе нет, впрочем, нет в этом и тайны: по данным других источников, и это подтверждают в правительстве, самый молодой в России губернатор в армии не служил.

Согласно основной версии, которую выдвинули авторы анонимных каналов и которая получила распространение в информационном пространстве, Антон Алиханов уклонился от армии. При этом доводы в пользу отсрочки на законных основаниях подвергаются сомнению либо опровергаются. В частности, было озвучено предположение, что глава региона не мог получить два высших образования на очном отделении, а с заочного его должны были призвать на службу.

«ФедералПресс» обратился за разъяснениями к начальнику пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрию Лыскову , который также является пресс-секретарем главы региона, а затем сверил полученные сведения с законодательством.

«Антон Алиханов с сентября 2003 года по июнь 2008 года был студентом очного отделения Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов РФ по специальности «Финансы и кредит». Второе высшее образование, юридическое, он получал параллельно: на третьем курсе можно было написать заявление и поступить на другой факультет того же вуза. В этом случае учебный день у студента сложнее: он учится по индивидуальному расписанию, чтобы посещать лекции и семинары и одного факультета, и другого», — пояснил Дмитрий Лысков.

Такая форма обучения соответствует законодательству Российской Федерации. Так, в статье 18 федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» говорится, что лица, получающие второе высшее образование параллельно с первым, являются слушателями вузов. «Статус слушателей учреждений системы высшего и послевузовского профессионального образования в части получения образовательных услуг приравнивается к статусу студента высшего учебного заведения соответствующей формы обучения», — говорится в документе.

На законном основании

После получения полного высшего профессионального образования, в сентябре 2008 года, Антон Алиханов поступил в Российский экономический институт имени Г. В. Плеханова в аспирантуру, рассказал пресс-секретарь губернатора. При этом он продолжал учиться на юридическом факультете, получив второй диплом в 2010 году, и после этого начал работать специалистом-экспертом юридического отдела управления Министерства юстиции

К слову, в одном из телеграм-каналов информацию об обучении Алиханова в аспирантуре назвали ложью именно из-за работы в Минюсте. Однако в трудовом законодательстве России нет запретов или ограничений на совмещение очной аспирантуры с работой. В уже упомянутом законе о высшем и послевузовском образовании аспирантура называется формой обучения, а не местом работы, поэтому работодателю ничто не мешает взять на работу аспиранта.

«Антон Алиханов закончил аспирантуру, и решением диссертационной комиссии от 27 июля 2012 года он получил степень кандидата экономических наук. Получается, что губернатор с 2003-го по 2012 год имел законную отсрочку от службы в армии как студент очного отделения, а затем аспирант», — отметил Лысков. Диссертация Алиханова «Управление издержками на развитие организационной культуры компании» по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» доступна в Рунете.

Защитил ее будущий губернатор в 26 лет, за год до наступления того возраста, после которого в армию уже не призывают. Почему же не был призван на службу в течение этого года?«После того, как человек получает кандидатскую степень, армии он становится неинтересен. У меня была такая же история, с той только разницей, что я кандидат политических наук, — рассказал пресс-секретарь губернатора. — Ты обязан уведомить военкомат о том, что закончил аспирантуру, приносишь решение диссертационного совета, они его подшивают к делу и говорят: «Вы можете быть свободны».

В федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» на этот счет сказано: «Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень».

В 27 лет Алиханов получил военный билет, и сейчас является военнообязанным с формулировкой «рядовой запаса». «Вот и весь секрет Полишинеля, о котором все так долго говорят», — заключил собеседник «ФедералПресс».

Фото: gov39.ru