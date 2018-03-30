«А можно отказаться?». В школе не всегда готовы к «особенным» детям»

С 2016 года после введения новых образовательных стандартов, каждая школа обязана обучать «особенного» ребенка. О том, какие проблемы возникают на этом пути, корреспонденту « АиФ Оренбург » рассказала доктор педагогических наук, руководитель магистратуры «Педагогика инклюзивного образования» ОГПУ Алла Москвина.

Не для всех

Людмила Максимова, «АиФ Оренбург»: Алла Владимировна, расскажите, пожалуйста, что такое инклюзивное образование?

Алла Москвина: Инклюзивное образование предполагает создание единой открытой образовательной среды, которая допускает совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с детьми нормы. Оно закреплено Федеральным законом об образовании 2012 года. Поэтому сегодня родители таких детей имеют право (по согласованию с медиками и психологами) определить своего ребенка в любую школу, в том числе, и обычную.

— … даже если могут быть серьезные отклонения в здоровье?

— Да, и это проблема. Дело в том, что закон сейчас разрешает всем детям учиться в обычной школе. Конечно, у таких ребят стало больше возможностей. Заключение медико-психологической комиссии, где лучше учится ребенку с нарушением в здоровье, имеет всего лишь рекомендательный характер. Ребенку с умственной отсталостью средней или тяжелой формы, естественно, лучше получать образование в специальной школе VIII вида, но родители могут отправить его в массовую. Подчас родители не понимают, где лучше находиться их ребенку. Между тем, одно нарушение иногда тянет за собой другое, складываются комплексные нарушения здоровья. Этим детям сложно в обычной школе, где нет специалистов, которые могли бы качественно с ними работать, а в специальной школе они есть.

Ведущие российские ученые–дефектологи говорят о необходимости развития двух направлений: сохранения специальной школы и развития инклюзивного образования. Однако на практике бывает и так, что под видом инклюзии закрывают специальные школы. Между тем, только там дети с особыми образовательными потребностями могут получить высокоспециализированную помощь.

К счастью, в нашей области сохранились все школы VIII вида. Единственно, школу № 28 для умственно отсталых детей соединили со школой № 13, потому что она размещалась в очень старом помещении. Особые традиции российского специального образования и качественный уровень обучения бережно хранятся в корррекционной школе № 20 Оренбурга . Хочется надеяться, что после 90-х годов, когда шла ломка специального образования, наступило время для развития качественной, научно обоснованной системы обучения и воспитания детей с проблемами в развитии.

Нужно пропагандировать, что инклюзия полезна не для всех. Мало кто понимает, что такое инклюзия. Родители думают, что если отдадут детей в обычную школу, то все будет хорошо. Но у некоторых детей этого «хорошо» может не быть. Я бываю в обычных школах и наблюдаю этих детей, вижу, как некоторые учителя, даже опытные, с ними не справляются.

Переобучиться не на что — Это вина учителей?

— Это беда этих учителей. Переобучение на сегодня — проблема самого учителя. Большая часть курсов повышения квалификации, переобучения, курсы по дефектологическому образованию платные. Школы практически не имеют возможности организовать их за свой счет. Наш университет, конечно, проводит курсы повышения квалификации для тех, кто желает получить специальные знания, но это капля в море. Необходима системная работа на уровне министерств и ведомств.

Проблема подготовки специалистов осложняется тем, что сокращаются бюджетные места на дефектологических направлениях. Это притом, что все больше рождается детей с различными типами нарушенного развития.

— Как одноклассники и их родители реагируют на детей с ОВЗ?

— По-разному, это зависит от уровня подготовленности общества. Пока не будет изменено отношение общества к детям-инвалидам, инклюзия будет внедряться сложно. Некоторые родители сочувствуют и относятся с пониманием, а некоторые не хотят, чтобы дети учились вместе, боясь что «особенный» ребенок повлияет на их чадо. Каких только суеверий нет на фоне отсутствия кругозора и осведомленности у части родителей. Нужна разъяснительная и просветительская работа в этом направлении.

На западе давно внедрено инклюзивное образование. Назвать кого-то инвалидом чревато наказанием по закону. А у нас это повсеместно происходит. Хотя мы и говорим о толерантности и терпимости, общество очень разноплановое. Надо рассказывать, что эти люди такие же, как и мы. Более того, у них сокрыты такие возможности и таланты, которых даже нет у многих здоровых людей. Посмотрите, как много среди людей с ограниченными возможностями писателей, художников, а какие у нас паралимпийцы! Это говорит о том, что большой потенциал и желание найти свое место под солнцем приводят к тому, что они ярко себя проявляют.

Ради справедливости нужно сказать, что еще в 50-годы прошлого века в российской школе учились как здоровые, так и больные дети, их не разделяли, а специальных школ не хватало, особенно в сельской местности. Советский учитель работал со всеми, вспомним замечательный опыт работы В. А. Сухомлинского с «важкими» (особыми) детьми. Он находил в них сокрытые таланты, позднее эти дети реализовывали себя в профессиях. Инклюзия всегда была в России , другое дело, что сейчас мы выходим на качественно новый виток развития общества, когда перед образованием ставятся другие задачи.

«Родители ищут престиж»

— Насколько уведомлены о возможностях образования и правах родители «особенных» детей?

— Современное общество мало осведомлено относительно возможностей образования. Необходимо родительское просвещение, но этого не происходит. Мы ходим по школам с магистрантами, просвещаем педагогов, потому что у них нет дефектологического образования и им сложно работать с детьми с ОВЗ, тем более, что нужно охватить и семьи.

Родители ищут престиж. Они считают, что в специальной школе их ребенок не получит качественного образования, их смущает, что он не получит аттестат. Но как ребенок с умственной отсталостью будет чувствовать себя в обычной школе — сложный вопрос. Хорошо, если такой ученик попадет к учителю-профессионалу, который не оставит такого ребенка без внимания. Иногда недостаток специального образования восполняется заинтересованностью, внимательностью учителя, его желанием помочь, поддержать ребенка. Сегодня же педагоги погружены в подготовку к ЕГЭ и выполнение госстандартов. Между тем, инклюзивное образование предполагает разработку индивидуального образовательного маршрута для ученика с ОВЗ. Инклюзия предполагает включенность ребенка в общий образовательный процесс, а на деле получается, что мы его выключаем, потому что учителю проще дать отдельное задание, или оставить ученика после уроков. При такой работе ребенок чувствует себя не таким, как все, изгоем. Очень много зависит от того, насколько учитель хочет работать с такими учениками. Иногда у нас на курсах учителя спрашивают: «А можно отказаться от работы с такими детьми? Я не хочу». Но если до 2012 года такая возможность была, то сейчас по закону все обязаны работать в новом качественном формате.