Школьница из Братеева стала лауреатом первой степени в конкурсе «Моя первая статья»

Десятиклассница из школы №1929 Юлия Молоканова стала победительницей конкурса научных публикаций «Моя первая статья». Информацией об этом поделились на сайте образовательного учреждения в среду, 28 марта.

Конкурс среди учащихся столичных школ стал частью Первой международной научной конференции «Социальная мобильность молодежи», которая прошла Москве на базе кафедры социологии РХТИ имени Менделеева и в Софии в период с 19 по 20 марта. Конкурсные работы на конференцию предоставлялись в трех научных секциях: современное профессиональное образование, студент в социуме и социальные и гражданские инициативы школьников.

Юлия Молоканова рассказала редактору газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» о подготовке к конкурсу и впечатлениях от победы:

— Чему посвящена Ваша статья?

— На мой взгляд, сейчас школьники не представляют своей жизни без интернета. Но на просторах сети очень много небезопасных сайтов, в связи с чем ребят необходимо научить пользоваться интернетом безопасно. Суть моей работы заключалась в том, чтобы разработать специальную игру-квест, которая научит этому школьников.

— Почему Вы решили писать об этом?

— Меня интересовал вопрос о том, как повысить уровень грамотности интернет-пользователей 12-14 лет.

— На основании чего Вы писали работу? Проводилось ли полевое исследование?

— Да, моя статья основана на анкетировании, которое я совместно со своим руководителем Кулешовой Ольгой Владимировной провела среди параллелей учащихся 5-7 классов. Всего участниками опроса стал 191 человек. Мы интересовались у ребят, для чего нужен интернет и какие опасности могут нас там подстерегать.

— Это Ваша первая научная статья?

— Да, статья первая, но научными проектами в школе я занималась неоднократно. Также я являюсь главным редактором школьной газеты.

— Каковы Ваши дальнейшие научные планы?

— По возможности продолжить свое исследование. Хотелось бы создать интерфейсные оболочки, где будут объединены варианты квестов для различных возрастных категорий.

По словам Юлии Молокановой, в ближайшем будущем она собирается сформулировать схожий квест для учащихся 8-9 классов, после чего объединить свои наблюдения в одной научной работе.

Фото предоставила Юлия Молоканова.