О правилах поступления в ГУУ расскажут 1 апреля 

Государственный университет управления 1 апреля откроет свои двери для абитуриентов и их родителей. Первые лица университета расскажут все, что необходимо знать о поступлении в ГУУ и о вузе в целом.
— Будущие студенты будут иметь возможность задать вопросы ректору Государственного университета управления Ивану Лобанову, заместителю руководителя Федерального казначейства Станиславу Прокофьеву, а также сотрудникам приемной комиссии, управления международной деятельности и центра учебно-воспитательных программ, — рассказал представитель вуза.
Гости ознакомятся с многосторонней международной деятельностью ГУУ, осуществляемой в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, активным развитием академической мобильности и реализацией совместных образовательных программ и проектов.
День открытых дверей начнется в 11.00 по адресу: Рязанский проспект, дом 99. (ео)