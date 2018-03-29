О правилах поступления в ГУУ расскажут 1 апреля

Государственный университет управления 1 апреля откроет свои двери для абитуриентов и их родителей. Первые лица университета расскажут все, что необходимо знать о поступлении в ГУУ и о вузе в целом.

Гости ознакомятся с многосторонней международной деятельностью ГУУ, осуществляемой в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, активным развитием академической мобильности и реализацией совместных образовательных программ и проектов.

День открытых дверей начнется в 11.00 по адресу: Рязанский проспект, дом 99. (ео)