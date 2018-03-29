Эксперты расскажут, как выбрать идеальную школу для ребёнка

В рамках курса пройдет 9 бесплатных лекций, на которых учителя, детские педагоги, психологи, тьюторы и другие специалисты расскажут, как не ошибиться с выбором учебного заведения и как максимально мягко подготовить дошкольника к новому этапу в жизни.

Эксперты в школьных вопросах поговорят о том, как разобраться в обучающих программах, как понять, готов ли ребенок к занятиям, как помочь малышу наладить контакт с одноклассниками, как поддержать мотивацию к занятиям.

За 18 часов (именно столько длится полный курс) специалисты разберут больше 10 актуальных тем для родителей дошкольников и учеников младшей школы.

Среди спикеров: логопед надежда Монастырская, кандидат психологических наук Екатерина Трифонова, педагог-психолог Евгения Долгинцева, преподаватель школы «Покровский квартал» Михаил Митин , автор социального стартапа «Детям о важном» Наталья Ремиш и другие.

Курс «Выбираем Школу. Гид для родителей» стартует уже 30 марта. Начиная с этого дня, лекции будут проходить дважды в неделю: по вторникам и пятницам с 10:00 до 12:00 по московскому времени.

Длительность каждой онлайн-сессии — 2 часа. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте образовательного центра.

Подробный перечень тем лекций, а также информацию по спикерам можно найти здесь.

Фото: macarun.ru