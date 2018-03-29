Студенты Московской области пройдут практику не по своей специальности

«Молодая Гвардия» Подмосковья объявила о старте приема заявок на участие в проекте «Меняйся!». Проект дает возможность студентам, не заинтересованным в работе по собственной специальности или желающим приобрести профессиональные навыки в другой сфере, пройти стажировку практически в любом учреждении.

В результате проведенного опроса мы выявили, что студенты чаще всего работают не по своей профессии (65%). Проект «Меняйся!» позволит пройти стажировку в практически любой интересующей сфере, получить опыт, навыки и, конечно, рекомендации, которые в дальнейшем помогут при трудоустройстве

Алексей Пирогов , куратор федеральных проектов МГЕР в Московской области.

По итогам первой отборочной волны участники проекта уже в мае 2018 года пройдут практику в организациях и на предприятиях Подмосковья.

Банк студенческих стажировок» работает для того, чтобы студенты могли определиться с профессиональным путем в жизни. Нам важно помочь работодателям и талантливой молодежи наладить контакты. Так появляется перспектива дальнейшего трудоустройства

Дмитрий Осипов , куратор проекта «Банк студенческих стажировок» в Московской области.

Заявку на участие можно подать до 11 апреля, заполнив форму: https://goo.gl/RMH68W. По результатам отбора претенденты будут приглашены на собеседование, по результатам которого лучшие смогут пройти практику.