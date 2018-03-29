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Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства запускает школу актуальных компетенций в сфере образования
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Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства запускает школу актуальных компетенций в сфере образования 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 1 час назад
Основной целью инициативы является распространение новейших инструментов организации образовательного опыта с акцентом на творческий подход, осознанность и арт-практики.
В рамках проекта «МЕТОД.» в 2018 году планируется запустить программы переподготовки и повышения квалификации для преподавателей и руководителей школ в области методологии креативности, art-thinking, менеджмента и дизайна образовательных программ, истории и трендов в педагогике и управлении образованием, а также специальные mindfulness-программы, посвященные вопросам профессионального выгорания, мотивации и осознанности в ежедневной педагогической практике.
«Мы думаем, что образовательный процесс должен быть наполнен творчеством — не важно, это школа искусств, образовательный стартап или государственная общеобразовательная школа. Творческий подход, проектное мышление, умение чувствовать и понимать себя и тех, кто тебя окружает — именно эти навыки сегодня необходимы каждому, кто вовлечен в образовательную систему и прямо или косвенно оказывает влияние на ее развитие» — заявила куратор проекта, Екатерина Калачикова. Со-кураторами школы также являются организатор исследовательско-проектировочной сети pdupd.co Александр Ненашев, сооснователь компании Smart Course и автор системы «5 Шагов Осознанного Выбора» Тимур Жаббаров и директор образовательных продуктов Dedu Center и ex-управляющий директор школы креативного мышления «ИКРА» Соня Смыслова.
На сайте www.method.place уже сейчас можно оставить заявку на участие в летней школе в Калифорнии и серии летних интенсивов, среди которых такие программы как «Бренд-стратегия в образовании», «Дизайн образовательных программ», «Стратегия и финансовая модель творческой школы».
Контакты для СМИ: golovan@dopcult.com
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