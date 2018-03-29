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Саратовские студенты считают Бальзака голливудским актером
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Саратовские студенты считают Бальзака голливудским актером 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Абитуриентам рассказали о приемной комиссии 2018 года.
Об особенностях приемной комиссии 2018 года сегодня, 29 марта в пресс-центре «Комсомольская правда» в Саратове рассказали обсуждение эксперты. В том числе ответили на самые волнующие будущих студентов вопросы. Например, рассказали о проходных баллах, о стоимости обучения и дополнительных экзаменах.
Представитель Экономического ВУЗа Екатерин Ведяева сообщила, что в этом году количество бюджетных мест снизилось на 15%. Минимальная стоимость обучения составит от 80 до 90 тысяч рублей. В социально-экономическом институте можно получить до 10 дополнительных баллов за участие в олимпиадах и окончании школы с золотой или серебряной медалью.
Педагог театрального факультета рассказала, что в этом году выделено 18 бюджетных и 8 коммерческих мест. Стоимость обучения не изменится — 144 тысячи за год. Дополнительные вопросы можно задать секретарю по телефону. Также народная артистка России сообщила о проблемах грамотности среди поступающих на первый курс.
«Студенты стали мало читать и снизился уровень грамотности. Многие не могут ответить на вопрос: кто такой Оноре де Бальзак? Кто-то говорит, что это голливудский актер. Но мы стараемся с этим бороться, задаем больше провокационных вопросов и даем больше письменных работ» — сообщает Римма Белякова.
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