Упростить систему оформления инвалидности намерены активисты ОНФ

Ускорить процесс получения инвалидами необходимых технических средств реабилитации предлагают активисты вологодского Общероссийского народного фронта. Сейчас вологжане тратят на это до двух недель.

Тему обсудили активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества». По их мнению, действующую сейчас систему необходимо упростить, что облегчит жизнь и реабилитацию инвалидов.

«Получив выписку из ЛПУ, где была проведена операция, пациент должен обратиться в поликлинику по месту жительства. В этой поликлинике он снова проходит всех врачей и сдает анализы для комиссии ВТЭК. Мы провели опрос наших пациентов и выяснили, что на оформление справки для обращения в МСЭК пациент тратит около 14 календарных дней. После получения справки-направления пациент должен пройти комиссию медико-социальной экспертизы, а ее назначения тоже приходится ждать. Все это время пациент вынужден покупать технические средства реабилитации (ТСР) за свой счет. Поэтому наша задача — привлечь внимание к данной проблеме и сделать все, чтобы сократить сроки оформления инвалидности и получения ТСР», — рассказала член регионального штаба ОНФ в Вологодской области Алла Климова.

В первую очередь, требуется изменить законодательные акты. В частности, сделать так, чтобы проведение самой операции по стомированию уже считалось основанием для предоставления всей необходимой документации и средств реабилитации. Таким образом, необходимую для прохождения медико-социальной экспертизы справку можно оформлять уже в стационаре, без обязательного посещения поликлиники.

Еще одной распространенной проблемой является то, что пациенты, получившие статус инвалидов, не знают, что делать дальше. Активисты ОНФ предложили разработать памятки с пошаговой инструкцией. Как рассказали в областном Департаменте здравоохранения Вологодской области, в этом году на Вологодчине начнут разрабатывать Единую медицинскую информационную систему. В нее планируется заносить все данные пациента в электронном виде, что упростит процедуру прохождения комиссии.

Кроме того, фронтовики предлагают создать экспертную комиссию, которая будет готовить техническую документацию, необходимую для проведения закупки средств реабилитации инвалидов. Инициативу они направили в областной Департамент здравоохранения.