Новые стандарты для школ создают возможность для коррупции, считают в РАН

Поставить экспертов под контроль

Как сообщает РБК, вице-президент РАН Юрий Балега 28 марта направил письмо министру образования и науки Ольге Васильевой , в котором говорится, что сейчас примерно 90% авторов учебников задействованы в подготовке ФГОС, что создает возможность конфликта интересов, повышает коррупционные риски и снижает эффективность образования. По мнению Балеги, созданы условия, при которых экспертиза может быть использована для конкурентной борьбы и дискриминации конкурирующих научных школ.

В качестве печальных примеров он приводит исключенные из федерального перечня учебники по математике Людмилы Петерсон и Наума Виленкина, пособие по системе развивающего развития Леонида Занкова и учебник по русскому языку Светланы Львовой.

РАН отсекли от участия в экспертизе учебников, а ученые хотели бы, чтобы все стороны могли максимально участвовать в этой работе, пояснил Балега причины написания письма.

Помимо создания единой площадки для общественного обсуждения ФГОС Балега предлагает Минобрнауки вывешивать на сайте ведомства результаты экспертиз для формирования нового федерального перечня учебников.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что должны быть созданы базовые линейки школьных пособий, в которых количество учебников по одному предмету должно быть сокращено до двух-четырех. Сейчас в федеральном российском перечне 1377 учебников, включая 82 по русскому языку, 81 — по литературе и столько же по английскому.

Балега предлагает установить требования и «контроль независимости групп экспертов», которые участвуют при подготовке учебников и ФГОС, ввести антикоррупционные процедуры для борьбы с лоббированием издательствами своих коммерческих интересов, создать независимый совет, который будет разрешать споры экспертов в случае возникновения разногласий. Работу по отбору лучших учебников он предлагает сделать постоянной. Это должно повысить качество образовательного процесса, поскольку учебники необходимо систематически обновлять с учетом научных открытий, пояснил Балега. «РАН считает, что реализация данного комплекса мер позволит систематизировать всю учебную литературу и улучшить ее качество», — делает вывод академик в письме.