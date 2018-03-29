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Ученики из Газпромкласса хотят учиться за границей
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Ученики из Газпромкласса хотят учиться за границей 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
На встрече с проректором ТюмГУ новоуренгойские школьники интересовались программами обмена студентами с зарубежными вузами. Кое-кто даже сомневается, что хочет потом работать в России. Третий год десятиклассники Газпромкласса на весенних каникулах приезжают в Тюмень, чтобы познакомиться с городом, инфраструктурой и вузами, где можно получить образование по социально-экономическому профилю, который дети выбрали год назад. В программе поездки встреча с заместителем губернатора Тюменской области, проректором Госуниверситета, депутатами областной думы, мастер-классы в институтах финансов и права. Прием по высшему разряду обеспечивают, чтобы привлечь «качественного» абитуриента. Именно такой термин часто звучит в университетах, как только начинается приемная кампания. А в Газпромклассе, как известно, плохих учеников нет. Чтобы туда попасть, детям нужно выдержать серьезный конкурс. Оказалось, что не все лучшие ученики хотят в Тюмень, уже сейчас они говорят об учебе за границей. На встрече с проректором государственного университета Иваном Романчуком будущие выпускники интересовались, какие программы обмена иностранными студентами есть в вузе. Их больше сорока, причем это не только вузовские, но и президентские программы. Студентам ТюмГУ доступна учеба в лучших вузах мира от США до Китая. Совсем недавно к большому списку добавилась Япония. Правда, есть одно условие — после окончания учебы надо будет пять лет отработать в России. — Мы работаем по следующей методике: обмениваем только специалистов для учебы в магистратуре. Когда едет ребенок с неокрепшей психикой, не устоявшимся мировоззрением, он может там стать другим, если вообще потом возвращается, — комментирует Иван Романчук. — Сегодня есть направления образования, в том числе наша Школа перспективных исследований, которая учит не хуже заграничных вузов, но намного дешевле. После того, как студент получит фундаментальные знания, он спокойно выиграет грант на обучение в любом вузе Америки, Великобритании и других стран.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ: Алсу Мингалеева: — Я планирую поступать в Санкт-петербургский государственный университет на факультет международных отношений. И я очень хочу учиться за границей, ехать самостоятельно очень дорого, по обмену — доступнее. Я знаю, что в Санкт-Петербурге точно отправляют студентов на год, полгода в Европу или Азию. Меня, конечно, манит Европа, пока не знаю, будет это Германия, Чехия или Польша… Английский я знаю хорошо, со следующего года начну учить немецкий, чтобы было больше шансов поступить. Я не считаю, что в России плохое образование, я патриот, но меня тянет за границу. С седьмого класса я мечтаю стать дипломатом, мне нравится читать о них и смотреть передачи, где дипломаты отстаивают интересы своих стран. Виктор Арапов: — Я вижу себя специалистом в социально-экономической сфере, возможно в сфере права. Начать учебу планирую в России, бакалавриат точно окончу здесь. А вот в магистратуру буду поступать за границей. В планах Чехия, там сейчас безвизовый режим с европейскими странами. Это близкая страна, там есть знакомые, которые уже освоились, мне с ними будет легче. По поводу языка я не переживаю, у меня хорошая по английскому. Признаюсь, есть риск, что я не вернусь обратно. В России меня могло оставить повышение зарплаты и уровня жизни, не лично моего, а в целом.
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