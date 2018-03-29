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Встреча заместителя префекта с жителями
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Встреча заместителя префекта с жителями 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Вчера состоялась встреча заместителя префекта ЗАО Виктора Клименко с жителями округа. Она прошла на территории школы № 1232. Главной темой обсуждения стала комплексное развитие территорий округа.
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