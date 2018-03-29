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Сергея Филоненко переизбрали ректором Воронежского педуниверситета
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Сергея Филоненко переизбрали ректором Воронежского педуниверситета 

Вести Воронеж 29 минут назад
Фото: Вести Воронеж
На должность претендовали три кандидата. Сергея Филоненко переизбрали ректором Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ) в среду, 28 марта. За него отдали 82% голосов, сообщила пресс-служба вуза. На должность претендовали три кандидата — помимо Филоненко, это завкафедрой теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы Светлана Доброва и проректор по учебной работе Наталья Соколова. Остальные кандидаты набрали примерно равное количество голосов. Сергей Филоненко возглавит вуз на ближайшие пять лет. Воронежский педуниверситет был создан в 1931 году. За всю историю вуза им руководили 11 ректоров. С 1989 года университет возглавляли три учёных. Главой вуза до 2009 года был кандидат географических наук, профессор Вячеслав Подколзин. После 20 лет руководства Подколзина пост занял Александр Потапов, ранее работавший в должности первого проректора. А в 2013 году ректором Воронежского государственного педуниверситета избрали Сергея Филоненко. Он является главой вуза в настоящее время. Дарья Крымова
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