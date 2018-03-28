В Самаре проведут уроки безопасности для школьников

«У учащихся должно быть чёткое представление о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации. Школьники должны знать, как действовать при задымлении, как найти укрытие и запасной выход, какие предметы можно использовать, чтобы помочь себе и окружающим», — сообщила Галузина.

По её словам, сейчас в местных школах начнут отрабатывать порядок поведения детей в местах массового скопления людей.

«Кроме того, мы учитываем, что в таких местах дети часто бывают с семьями. Поэтому все школы в этой связи включат разговоры о мерах предосторожности на случай чрезвычайного происшествия в повестку родительских собраний», — пояснила она.