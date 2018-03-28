Ученики начальной школы из Лосинки стали лучшими на окружном этапе городской олимпиады по ИЗО

Сразу несколько воспитанников студии «Юный художник» школы №763 Лосиноостровского района победили в окружном этапе городской олимпиады по изобразительному искусству для начальной школы. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Мы гордимся нашими юными дарованиями! Среди учеников нашей школы — трое победителей и четверо призеров. Теперь ждем участия в городском этапе олимпиады «Изображение и слово», — рассказали в учебном заведении.