Профессия журналист: вузы, карьера, трудоустройство

Деньги и романтика

Журналист — одна из самых романтичных, высокооплачиваемых и опасных профессий. Медиа играют роль регулятора в демократических странах, являются эффективным инструментом общественного контроля. Спрос на профессионалов в этой сфере весьма высок в любой стране. Настоящий журналист должен обладать широким кругозором, грамотной речью, недюжинным писательским талантом и иметь пытливый ум.

Крупные, международные и федеральные СМИ отличаются гораздо большей финансовой независимостью, чем региональные. Спецификой российских медиа является подчиненность региональных СМИ интересам местного бизнеса и чиновников, относительно низкий уровень подготовки местных журналистов. Однако широкое распространение интернета открыло доступ к лекциям лучших вузов страны и мира. Производство контента стало быстрым и дешевым, и сейчас небольшие редакции имеют все шансы завоевать внимание аудитории и получить спонсорскую поддержку.

Благодаря появлению цифровых версий печатных изданий и абсолютно новых сетевых СМИ географическая близость журналиста к месту работы (редакции) уже не играет большой роли. Главные требования к современному специалисту — опытность, грамотность, эрудиция, стремление развиваться, осваивать новые инструменты визуализации данных и рассказывать истории. Сейчас блеснуть и стать штатным сотрудником именитой редакции может любой: что житель глубинки, что выходец из столичного вуза.

Редактор, журналист сайта газеты «Патриоты Нижнего» Анастасия Назарова — выпускница факультета перевода и переводоведения НГЛУ по специальности «международный журналист». «Знание языков мне только в плюс, хотя в нынешней работе этот навык я не использую. По окончании вуза сомневалась, что буду работать по специальности, но в итоге устроилась сначала в информагентство, потом в газету. И, надо сказать, поминаю преподавателей добрым словом. Полученные знания пригодились!» — улыбается она.

Вузовское образование и ЕГЭ В Нижнем Новгороде по специальности «журналистика» готовят выпускников только два университета: НГЛУ имени Добролюбова и ННГУ имени Лобачевского. Для поступления в вузы необходимо сдавать экзамены по русскому, иностранному языкам и литературе.

В лингвистическом университете занятия проводятся в очно-заочной и заочной формах. Стоимость обучения составляет 52 тысячи рублей в год, продолжительность — пять лет. По окончании курса выпускник получает диплом бакалавра. Минусом обучения в НГЛУ является отсутствие бюджетных мест. В 2017 году проходной балл в университете составил 96.

В ННГУ журналистов готовит Институт филологии и журналистики. Высшее образование можно получать как очно (четыре года), так и заочно (пять лет). По окончании вуза студент становится бакалавром. Стоимость очного обучения составляет 109 тысяч рублей в год, заочного — 47 тысяч рублей Проходной балл в 2017 году достиг 97. Плюсом обучения в университете имени Лобачевского является наличие бюджетных мест как на очном отделении (16 мест, проходной балл — 252), так и на заочном (20 мест при 97-ми баллах).

Кроме того, журналистами часто устраиваются выпускники с дипломами по специальности «филология». Филологов готовят в ННГУ, НГЛУ и Высшей школе экономики

В ННГУ преподавание ведётся в очной, заочной и очно-заочной формах и длится пять, пять и четыре года соответственен. Обучение на очном отделении стоит 97 тыс. руб. в год, на заочном — 40 тыс. руб., на очно-заочном — 47 тыс. руб. На каждом из отделений есть бюджетные места: 35 на очном, 25 на очно-заочном и 10 на заочном. Проходной балл относительно невысок и составляет 97.

В НГЛУ филологов готовят на факультетах английского языка и романо-германских языков, только в очной форме. Будущие бакалавры «стоят» родителям 94 тыс. руб. в год. На каждом факультете есть по восемь бюджетных мест (проходной балл — 254).

В Высшей школе экономики филологи учатся на факультете гуманитарных наук. Стоимость обучения составляет 140 тыс. руб. в год. Проходной балл 2017 г. достиг 175. На факультете 20 бюджетных мест. Форма обучения — очная. Выпускники также получают дипломы бакалавра. Также будущие журналисты могут получить хороший базис, обучаясь по специальности «Русский язык». Преподавание ведут в НГПУ им. Минина на факультете гуманитарных наук по трём специальностям: «Педагогическое образование/Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный», «Педагогическое образование/Русский язык и литература» и «Педагогическое образование/Русский язык как иностранный».

Проходной балл 2017 г. на специальностях «Русский язык как иностранный» и «Русский язык и литература» составлял 118, на специальности «Иностранный язык и русский язык как иностранный» — 108. Бюджетные места (25 и 30) есть на специальности «Русский язык и литература» (очном и заочном отделениях соответственно), стоимость обучения достигает 47,4 тыс. руб. в год на заочном отделении, 95,3 тыс. в год на очном. Стоимость обучения по специальности «Русский язык как иностранный» — 95,3 тыс. руб. в год.

«Я окончила ННГУ им. Лобачевского по специальности «филология». Филфак ННГУ дает хорошее классическое образование, — считает заместитель директора по стратегическим коммуникациям АО УК «Аэропорты Регионов» Екатерина Молева. — Принцип обучения был построен не на зубрежке, а на умении рассуждать, размышлять, на умении находить нужную информацию. Все это пригодилось и в жизни, и в будущей профессии. Плюс учёбы в хорошем университете — это университетское братство, знакомства, которые остаются со студенческих времен. Бонус — абсолютная грамотность».

Трудоустройство и подводные камни

Получить первый опыт работы в редакции как в Нижнем Новгороде, так и любом другом российском городе довольно просто. Даже во время обучения в университете студент может пройти стажировку в местном печатном или интернет-СМИ, получить необходимые навыки в федеральных медиа (к примеру, ТАСС РБК и других). По желанию можно напроситься на стажировку в симпатичное вам издание — многие издания идут навстречу активным новичкам. Однако стоит иметь в виду, что в большинстве случаев стажировка не оплачивается.

Существуют и долгосрочные образовательные проекты, нацеленные на подготовку специалистов. К примеру, сетевое издание Meduza реализует проект под названием «Ферма», ориентированный на молодых журналистов и редакторов. В течение нескольких лет журнал «Русский репортер» проводит летнюю школу, на которую собираются школьники и студенты со всей страны.

Найти работу как в региональных, так и федеральных СМИ сегодня довольно легко. Региональные редакции, как правило, не обучают сотрудников, полагаясь на то, что новый человек просто вольется в коллектив. Федеральные медиа обучают в процессе работы, активно проводят семинары, реализуют совместные проекты, встречи с опытными журналистами и руководителями.

Объем загрузки штатного журналиста во многом зависит от специфики и жанра СМИ. К примеру, тележурналистика ориентирована на высокий темп сбора и обработки материала. Ежемесячные печатные издания, глянец существуют в менее напряженном режиме. Как правило, региональные журналисты редко отправляются в командировки (в том числе из-за ограниченных материальных ресурсов редакций). Дальние поездки, перелеты более типичны для федеральных редакций.