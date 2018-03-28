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Сибиряки победили в конкурсе «Ростелекома» «Классный интернет»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сибиряки победили в конкурсе «Ростелекома» «Классный интернет» 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Двое сибиряков — Ирина Щукина (Новосибирск) и Андрей Шнейдер (Алтайский край) стали победителями конкурса «Классный интернет», который ежегодно проводит «Ростелеком».
По итогам 2017 года лучшими были признаны 11 проектов со всей России в области интернет-технологий в образовании. Андрей Шнейдер, учитель информатики Подсосновской школы села Подсосново Немецкого Национального района Алтайского края, стал третьим в номинации «IT-Обучающие сайты».
На портале «IT Vолшебники современного мира» собрана актуальная информация о самых новых технологиях и полезные ссылки, видеообзоры гаджетов, тематические туториалы и материалы для подготовки к школьным выпускным экзаменам.
«Вокруг нас много теории и общих определений, поэтому моя цель — научить школьников и взрослых быть грамотными в стремительно развивающейся сфере IT-технологий. Люди не должны бояться новинок, они им должны нравиться, а для этого нужно сделать обучение интересным», — поделился автор проекта Андрей Шнейдер.
«Внимание педагогического сообщества к информационным технологиям чрезвычайно важно именно сейчас, когда мы учимся жить в цифровом будущем: школьные учителя ежедневно подают детям пример того, как быть открытыми для всего нового, развивать пытливость ума и дают стимул к саморазвитию в самых перспективных сферах деятельности», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
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