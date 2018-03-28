Сибиряки победили в конкурсе «Ростелекома» «Классный интернет»

По итогам 2017 года лучшими были признаны 11 проектов со всей России в области интернет-технологий в образовании. Андрей Шнейдер, учитель информатики Подсосновской школы села Подсосново Немецкого Национального района Алтайского края, стал третьим в номинации «IT-Обучающие сайты».

На портале «IT Vолшебники современного мира» собрана актуальная информация о самых новых технологиях и полезные ссылки, видеообзоры гаджетов, тематические туториалы и материалы для подготовки к школьным выпускным экзаменам.

«Вокруг нас много теории и общих определений, поэтому моя цель — научить школьников и взрослых быть грамотными в стремительно развивающейся сфере IT-технологий. Люди не должны бояться новинок, они им должны нравиться, а для этого нужно сделать обучение интересным», — поделился автор проекта Андрей Шнейдер.

«Внимание педагогического сообщества к информационным технологиям чрезвычайно важно именно сейчас, когда мы учимся жить в цифровом будущем: школьные учителя ежедневно подают детям пример того, как быть открытыми для всего нового, развивать пытливость ума и дают стимул к саморазвитию в самых перспективных сферах деятельности», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.