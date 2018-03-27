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Музыканты из Выхина-Жулебина выступили в детском саду
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Музыканты из Выхина-Жулебина выступили в детском саду 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В дошкольном отделении школы № 1460 состоялся концерт учащихся младших классов фортепиано вокально-хорового отдела детской школы искусств № 14 города Москвы. Мероприятие прошло в рамках городского проекта «Классическая музыка в детском саду». Реализация этого проекта предполагает взаимодействие дошкольных образовательных учреждений Департамента образования с детскими школами искусств Департамента культуры.
В концерте приняли участие ученики преподавателей Елены Штанько, Елены Кулагиной, Елены Буфаловой, Валентины Быковой и Людмилы Силенок. (вт)
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