Хорошкола

Хорошёвская прогимназия — это школа, учрежденная Яной Греф. Образование в ней основано на системе ровесничества (или социоигровой подход), когда учитель не давит своим авторитетом на ученика и дает ему возможность самостоятельно начать учиться. При этом в обучении нет жесткого плана, поскольку у каждого ребенка свой темп развития и обучения.

Школа оформлена в ярких и радостных тонах: оранжевый, салатовый, малиновый, на светлых стенах висят картины. Созданы пространства для игр, занятий спортом, танцами, плаванием и творчеством. При школе есть детский сад и парк с небольшим искусственным водопадом.

Стоимость нахождения в детском саду — от 66 000 руб. в год с одного ребенка, стоимость одного учебного года для начального, основного и старшего звена — от 74 000 руб. с ученика. Предусмотрена система скидок при обучении второго и последующего детей.