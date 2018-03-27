Учителей могут обязать оказывать школьникам первую медицинскую помощь

Госдуму внесли законопроект, которым предлагается обязать учителей оказывать первую медицинскую помощь школьникам. Соответствующий проект федерального закона имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и зампредседателя Комитета по образованию Алёна Аршинова

«Указанные изменения регламентируют оказание педагогическими работниками первой помощи детям, устанавливают обязанность педагогических работников по оказанию первой помощи, дополняют перечень организаций, осуществляющих мероприятия по охране здоровья детей, государственными и муниципальными образовательными организациями», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документ предусматривает введение особого порядка допуска школьников к занятиям физкультурой и спортом, а также обязанность родителей сообщать образовательному учреждению о состоянии здоровья ребёнка, если для получения им образования требуются особые условия обучения.

Инициаторы законопроекта указывают на актуальность вопроса оказания первой медпомощи школьникам. Они отмечают, что состояние здоровья детей ухудшается в период их пребывания в образовательных учреждениях. Авторы документа обратили внимание, что возрастает число случаев резкого ухудшения здоровья учащихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства.

«Крайне остро стоит вопрос о возможности оказания работниками школ и дошкольных учреждений первой помощи детям до прибытия бригад скорой и неотложной медицинской помощи», — говорится в пояснительной записке.