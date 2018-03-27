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В Думу внесен проект об обязанности педагогов оказывать первую медпомощь детям в школах
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В Думу внесен проект об обязанности педагогов оказывать первую медпомощь детям в школах 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова (оба — "Единая Россия") внесли во вторник в Госдуму законопроект, которым устанавливается обязанность педагогических работников оказывать первую медицинскую помощь детям в школах в случае необходимости. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке авторы указывают, что в настоящее время «крайне остро стоит вопрос о возможности оказания работниками школ и дошкольных учреждений первой помощи детям до прибытия бригад скорой и неотложной медицинской помощи».
Предлагаемые поправки «регламентируют оказание педагогическими работниками первой помощи детям, устанавливают обязанность педагогических работников по оказанию первой помощи, дополняют перечень организаций, осуществляющих мероприятия по охране здоровья детей, государственными и муниципальными образовательными организациями», указывают единороссы.
В частности, предусматривается внесение изменений в статью 31 «Первая помощь» закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в которой изложен список лиц, обязанных оказывать первую помощь «до оказания медицинской помощи». В настоящее время она «оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками ОВД РФ, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и служб». В этот список предлагается включить и педагогических работников.
Кроме того, законопроектом «предусматривается особый порядок допуска несовершеннолетних обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, а также обязанность родителей сообщать образовательной организации информацию о состоянии здоровья несовершеннолетнего обучающегося в случае, если для получения им образования требуется создание особых условий обучения».
По словам разработчиков, их инициатива подготовлена «в целях совершенствования организации оказания первой помощи и медицинской помощи детям, обучающимся в образовательных организациях». Они указывают на то, что «актуальность проблемы организации медицинской помощи детям в школах и дошкольных учреждениях характеризуется продолжающимся регрессом состояния здоровья детей в период пребывания их в образовательных учреждениях, что указывает на недостаточную эффективность проводимых в настоящее время мероприятий». «Возрастает число случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства», — констатируют авторы.
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