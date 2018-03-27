В школах Ульяновской области введут изучение бизнеса и инноваций

Ульяновске во вторник стартовал региональный этап всероссийского проекта для стартапов Open Innovations Startup Tour, являющегося совместным региональным туром институтов развития по регионам РФ , который организован при поддержке правительства РФ в целях развития инновационного предпринимательства в России. Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и большую образовательную и конференционную части. Тур проводится в разных городах России начиная с 2011 года.

Как пояснили в пресс-службе, ввод обязательного образования, связанного с развитием предпринимательства и инновациями, делается для увеличения количества бизнесменов в регионе, а также роста налогооблагаемой базы.

По словам губернатора области Сергея Морозова, главная цель — добиться того, чтобы было как можно больше предпринимателей, которые умеют превращать знания в хорошие проекты и зарабатывать на этом, чтобы Ульяновская область получала дополнительные налоговые отчисления.