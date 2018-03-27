Против терактов и наркотиков: в Зауралье на областном родительском собрании обсудят детскую безопасность

Завтра, 28 марта, в Зауралье пройдет областное родительское собрание на тему «Детская безопасность — родительская ответственность». Начало — в 17:30.

— Председатели родительских комитетов и активные родители в режиме видеоконференцсвязи обсудят вопросы, касающиеся антитеррористической защищенности образовательных организаций, безопасности детей в интернете, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также оценят наркоситуацию в области. К видеоконференции будут подключаться районные студии, — сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области

По итогам собрания будет принята резолюция.

После ЧП в шадринской школе, где ученица открыла стрельбу по ученикам из пневматики, родительское собрание в зауральском образовательном учреждении провела и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

По словам детского омбудсмена, важно, чтобы конфликты между детьми не оставались за стенами, «слезами в подушку». Также, как отметила Кузнецова, зачастую проблемой оказывается то, что необходимые регламенты в школах порой существуют только формально, на бумаге.