Ещё
Против терактов и наркотиков: в Зауралье на областном родительском собрании обсудят детскую безопасность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Против терактов и наркотиков: в Зауралье на областном родительском собрании обсудят детскую безопасность 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Завтра, 28 марта, в Зауралье пройдет областное родительское собрание на тему «Детская безопасность — родительская ответственность». Начало — в 17:30.
— Председатели родительских комитетов и активные родители в режиме видеоконференцсвязи обсудят вопросы, касающиеся антитеррористической защищенности образовательных организаций, безопасности детей в интернете, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также оценят наркоситуацию в области. К видеоконференции будут подключаться районные студии, — сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.
По итогам собрания будет принята резолюция.
После ЧП в шадринской школе, где ученица открыла стрельбу по ученикам из пневматики, родительское собрание в зауральском образовательном учреждении провела и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
По словам детского омбудсмена, важно, чтобы конфликты между детьми не оставались за стенами, «слезами в подушку». Также, как отметила Кузнецова, зачастую проблемой оказывается то, что необходимые регламенты в школах порой существуют только формально, на бумаге.
45.ru: последние новости
В Шадринске девочка открыла стрельбу по ученикам «Знак ГТО на груди у него»: курганцы проверят свои силы в беге на лыжах В шадринской школе, где произошло ЧП, сигнальную кнопку не нажимали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову250
Путин произвел перестановки в МИД60
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»805
Витас арестован50
Еще одна страна вышлет российского дипломата86
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение