Будущие магистры зеленоградского МИЭТа стали победителями конкурса на получение именных грантов

Экспертный совет подвел итоги конкурсов Стипендиальной программы Владимира Потанина

По сообщению медиа-центра университета, состоялись конкурсы на получение именной стипендии и конкурса на получение грантов преподавателями магистратуры.

Конкурс на получение именной стипендии проводится для студентов магистратур 75 ведущих вузов России . Отбор претендентов на стипендию проходит в два тура. В этом сезоне на конкурс была подана 6731 заявка (на 20% больше, чем в прошлом), к участию были допущены 3852 участника, во второй (очный) тур прошли 1945 студентов. По итогам двух туров были определены 500 победителей, представляющих разные научные школы и направления — от технических до гуманитарных.