Ещё
Будущие магистры зеленоградского МИЭТа стали победителями конкурса на получение именных грантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Будущие магистры зеленоградского МИЭТа стали победителями конкурса на получение именных грантов 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Экспертный совет подвел итоги конкурсов Стипендиальной программы Владимира Потанина.
По сообщению медиа-центра университета, состоялись конкурсы на получение именной стипендии и конкурса на получение грантов преподавателями магистратуры.
Конкурс на получение именной стипендии проводится для студентов магистратур 75 ведущих вузов России. Отбор претендентов на стипендию проходит в два тура. В этом сезоне на конкурс была подана 6731 заявка (на 20% больше, чем в прошлом), к участию были допущены 3852 участника, во второй (очный) тур прошли 1945 студентов. По итогам двух туров были определены 500 победителей, представляющих разные научные школы и направления — от технических до гуманитарных.
Победителями стали магистранты из 75 российских вузов, от Калининграда до Камчатки. Среди них и четверо студентов НИУ «МИЭТ» Николай Балаклейский, Анна Разноглазова, Алина Власова и Юрий Корнеев.
Старое Крюково: последние новости
Школьникам Старого Крюково рассказали о «солнечных» ребятах Зеленоградские молодые педагоги стали призерами городского конкурса молодежных инициатив Москвичи выберут мероприятия для акции «Библионочь-2018»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД35
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»468
Тулеев попросил прощения у Путина444
Трамп начал терять уважение Путина240
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева215
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение