Вячеслав Звягинцев сменил Алексея Дегтева на посту председателя комитета Самарской гордумы 

Во вторник, 27 марта, на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту Самарской городской думы избран его новый председатель. Им стал Вячеслав Звягинцев.
Место председателя комитета стало вакантным в связи с избранием его прошлого руководителя Алексея Дегтева главой гордумы.
Вячеслав Звягинцев родился родился в Куйбышеве в 1972 году. Имеет два высших образования. Закончил Самарский педагогический университет по специальности «учитель русского языка» и Московский городской педагогический университет по специальности «менеджмент в социальной сфере». С 2007 года возглавляет оздоровительный туристический центр «Олимп».