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Вячеслав Звягинцев сменил Алексея Дегтева на посту председателя комитета Самарской гордумы
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Вячеслав Звягинцев сменил Алексея Дегтева на посту председателя комитета Самарской гордумы 

Волга Ньюс 33 минуты назад
Во вторник, 27 марта, на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту Самарской городской думы избран его новый председатель. Им стал Вячеслав Звягинцев.
Место председателя комитета стало вакантным в связи с избранием его прошлого руководителя Алексея Дегтева главой гордумы.
Вячеслав Звягинцев родился родился в Куйбышеве в 1972 году. Имеет два высших образования. Закончил Самарский педагогический университет по специальности «учитель русского языка» и Московский городской педагогический университет по специальности «менеджмент в социальной сфере». С 2007 года возглавляет оздоровительный туристический центр «Олимп».
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