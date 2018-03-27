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Школьники Преображенки приняли участие в традиционном школьном празднике песни
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Школьники Преображенки приняли участие в традиционном школьном празднике песни 

Управа района Преображенское 50 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
Хоровой фестиваль проходит в школе №1080 «Экополис».
Песенный марафон стартовал в школе. Хоровое пение очень полюбилось ученикам — ведь это совместное творчество, которое объединяет всех в одну команду. В этом году в фестивале участвовали все классы — и каждый должен был подготовить свое оригинальное выступление и показать себя единым творческим коллективом. Ребятам это удалось. Юная аудитория тепло встречала выступления товарищей. Организаторам «битвы хоров» удалось настичь поставленную цель — каждый ученик вышел на сцену, и голос его прозвучал, многократно усиливаясь в общем звучании. Выделили и лучшее выступление — сводного хора старшеклассников, исполнивших песню М. Михайлова «Великая страна — единая Россия». Но пока фестиваль продолжается.
Не лишним будет отметить мнение школьных педагогов. Они считают, что хоровое пение подчеркивает индивидуальность каждого ученика. В свое время композитор Дмитрий Кабалевский советовал активнее развивать и поддерживать школьные хоры. Объединение класса в отдельный хор — тоже его идея. Ее и реализовали на фестивале.
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