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Ямальские депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне формы обучения для детей кочевников
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Ямальские депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне формы обучения для детей кочевников 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба окружного парламента, 26 марта председатель комитета по социальной политике и ЖКХ Елена Зленко провела очередное заседание рабочей группы по разработке поправок в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
«Участники рабочей группы, изучив опыт субъектов Российской Федерации, где проживают коренные малочисленные народы Севера, уверены, что такая инициатива будет поддержана региональными коллегами», — отмечают в пресс-службе Заксобрания.
Елена Зленко предложила доработать некоторые детали документа к апрелю.
«В ямальской системе образования большое количество школ-интернатов, в которых обучается свыше 80% от общего числа детей коренных малочисленных народов Севера. Однако у интернатной системы есть определенные недостатки: отрыв ребенка от семьи, родного языка, традиций и обычаев. Создание правового регулирования специальной формы образования для детей, которые совместно с родителями ведут традиционный образ жизни, очень важно. Такая форма, безусловно, имеет право на существование. Наши предложения для этого практически готовы. Надеемся, что наша работа в этом направлении даст положительный результат», — отметила Елена Зленко.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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