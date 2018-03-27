Для новых КРУЦ проведут работу над ошибками

Корпоративные ресурсные учебные центры в колледжах будут создавать с одновременным обучением персонала работе на уникальном оборудовании.

Сложный тренажер в муравленковском КРУЦ требует правильного с ними обращения и учебно-методических пособий для занятий со студентами. Сегодня это происходит в догоняющем формате, но при разработке новых центров ошибки учтут, заявила Ирина Сидорова

— Проект спроецирован в будущее, для обеспечения в долгосрочной перспективе рабочими кадрами разрабатываемые инвестиционные проекты. Система образования должна понимать, по каким направлениям и каковы объемы потребности в кадрах нас ждут, — отметила Ирина Сидорова. — Создание одной профессии — а это приобретение оборудования, обучение педагогов, разработка и лицензирование программ, их апробация, — требует 4–6 лет.