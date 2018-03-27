Ещё
Для новых КРУЦ проведут работу над ошибками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для новых КРУЦ проведут работу над ошибками 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Корпоративные ресурсные учебные центры в колледжах будут создавать с одновременным обучением персонала работе на уникальном оборудовании.
Сложный тренажер в муравленковском КРУЦ требует правильного с ними обращения и учебно-методических пособий для занятий со студентами. Сегодня это происходит в догоняющем формате, но при разработке новых центров ошибки учтут, заявила Ирина Сидорова.
Советник губернатора Ямала на общественных началах презентовала региональный проект «Рабочие кадры для Арктики» рабочей группе Министерства образования и науки РФ. Заседание прошло в Салехарде 23 марта.
— Проект спроецирован в будущее, для обеспечения в долгосрочной перспективе рабочими кадрами разрабатываемые инвестиционные проекты. Система образования должна понимать, по каким направлениям и каковы объемы потребности в кадрах нас ждут, — отметила Ирина Сидорова. — Создание одной профессии — а это приобретение оборудования, обучение педагогов, разработка и лицензирование программ, их апробация, — требует 4–6 лет.
Проект «Рабочие кадры для Арктики» разработан для того, чтобы найти основания договориться с крупными предприятиями, работающими на Ямале, о составлении долгосрочного прогноза, о совместном создании таких центров, как в Муравленко, — подчеркнула собеседница.
Красный Север: последние новости
В Ноябрьске школьники поборолись за медали ГТО В храмах и мечетях Ямала сегодня молятся за жертв пожара в Кемерове Американцы в шоке от молекул СПГ с Ямала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии445
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово407
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева44
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней95
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»15
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Путин посетил в больнице пострадавших в Кемерове
Общество Политика
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение