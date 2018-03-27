Мой Калининград. В Калининградской области в культурно-молодежном центре Балтийска 24 марта открылся специализированный спортивный зал самбо.
Акция состоялась в рамках проекта «Самбо — в школу!» Осуществление программы предусматривает совместную работу регионального министерства спорта, министерства образования и федерации самбо и дзюдо для обеспечения тренерского состава, организации полноценного третьего урока физической культуры в школах и дополнительных секций, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 26 марта 2018 года, в Минобразования Калининградской области.
«Калининградская область вошла в число регионов, реализующих проект «Самбо — в школу!» Поддержка оказывается на государственном уровне. Это способствует повышению популярности и массовости не только самбо, но и физической культуры, здорового образа жизни в целом»», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
В мероприятии также приняли участие министр образования Светлана Трусенева, глава администрации Балтийского муниципального района Сергей Мельников, президент федерации самбо и дзюдо Калининградской области Владимир Хлопецкий.
Всероссийский проект «Самбо — в школу!» в регионе реализуется с 2017 года при поддержке правительства Калининградской области. Дополнительные отделения в образовательных учреждениях уже открыты в Калининграде, Мамоновском и Багратионовском городских округах. В ближайших планах запустить программу в Нестеровском районе, Черняховске, Полесске и других муниципалитетах области.