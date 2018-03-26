Аршинова: Минобрнауки проработает предложение о праве досрочной пенсии педагогам-психологам

Специалисты Минобрнауки готовы вместе с коллегами из Минтруда рассмотреть предложение о предоставлении права досрочной пенсии педагогам-психологам, заявила координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алёна Аршинова, сообщается на сайте политической партии.

Парламентарий рассказала о получении положительного ответа на своё предложение рассмотреть соответствующий вопрос.

«Учитывая, что решение этого вопроса, возможно, повлечёт необходимость дополнительных бюджетных затрат, требуются также детальная проработка и обсуждение в экспертном профессиональном сообществе», — рассказала Аршинова.

Принимая во внимание серию недавних трагедий с использованием оружия в школах, а также предложение Минобрнауки о создании психологических служб в общеобразовательных учреждениях, депутат указала на необходимость актуализировать вопрос трудовой мотивации педагогов-психологов, в том числе по предоставлению им права на досрочную пенсию, которое в настоящее время предоставлено другим педагогам.

«Это важный вопрос для многих российских педагогов, ведь права на досрочную пенсию также лишены педагоги дополнительного образования, педагоги-инструкторы по физкультуре и ещё ряд категорий педработников», — добавила координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа».