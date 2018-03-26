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Аршинова: Минобрнауки проработает предложение о праве досрочной пенсии педагогам-психологам
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Аршинова: Минобрнауки проработает предложение о праве досрочной пенсии педагогам-психологам 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Специалисты Минобрнауки готовы вместе с коллегами из Минтруда рассмотреть предложение о предоставлении права досрочной пенсии педагогам-психологам, заявила координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алёна Аршинова, сообщается на сайте политической партии.
Парламентарий рассказала о получении положительного ответа на своё предложение рассмотреть соответствующий вопрос.
«Учитывая, что решение этого вопроса, возможно, повлечёт необходимость дополнительных бюджетных затрат, требуются также детальная проработка и обсуждение в экспертном профессиональном сообществе», — рассказала Аршинова.
Принимая во внимание серию недавних трагедий с использованием оружия в школах, а также предложение Минобрнауки о создании психологических служб в общеобразовательных учреждениях, депутат указала на необходимость актуализировать вопрос трудовой мотивации педагогов-психологов, в том числе по предоставлению им права на досрочную пенсию, которое в настоящее время предоставлено другим педагогам.
«Это важный вопрос для многих российских педагогов, ведь права на досрочную пенсию также лишены педагоги дополнительного образования, педагоги-инструкторы по физкультуре и ещё ряд категорий педработников», — добавила координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа».
В конце февраля Алёна Аршинова направила официальные обращения на имя вице-премьера Ольги Голодец, министра труда и социального развития Максима Топилина и министра образования и науки Ольги Васильевой с предложением включить педагогов-психологов, работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях, в перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию.
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