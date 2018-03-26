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Депутат Госдумы предложил Минобрнауки срочно организовать в школах уроки по противопожарной безопасности
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Депутат Госдумы предложил Минобрнауки срочно организовать в школах уроки по противопожарной безопасности 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил обращение министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой до весенних каникул провести в школах урок противопожарной безопасности после трагедии в Кемерово. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Прошу вас распорядиться провести в средних общеобразовательных учреждениях дополнительный урок, посвященный противопожарной безопасности перед выходом учеников на весенние каникулы», — говорится в обращении В. Власова, текст которого имеется в распоряжении Агентства «Москва».
Депутат также отмечает необходимость усилить разъяснительную работу с населением, касающуюся противопожарной безопасности.
«К сожалению, вследствие алчности, низкого уровня культуры и плохого воспитания многие предприниматели в целях увеличения прибыли игнорируют противопожарные правила, ставя под удар жизни людей. В целях недопущения таких ситуаций следует со школьной скамьи прививать детям необходимость строгого соблюдения противопожарных правил», — говорится в тексте письма.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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