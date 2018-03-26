Учителя из столицы охотно осваивают воронежскую глубинку 

Они охотно едут преподавать в Бутурлиновку и даже там остаются.
«Учителям для России» понравилось в воронежской глубинке. Они охотно едут преподавать в Бутурлиновку и даже там остаются. Ежегодно штат школы пополняется тремя-четырьмя участниками проекта. Его смысл в том, чтобы выпускники лучших вузов страны могли попробовать себя в качестве педагогов. В бутурлиновской школе им есть, с кем делиться знаниями — учеников более тысячи. Они не думали, а в Хогвартс попали. По-другому бутурлиновскую школу эти молодые учителя теперь и не называют. Кирилл Савченко с начальными и седьмыми классами нашел общий язык — английский. В южную провинцию приехал за 2 тыс. км. Признаётся, по семье скучает, но здесь уже на самом деле, как дома. Особенно этой весной. — Когда не было снега долго, скучал по снегу, потому что в Сибири такая снежная зима, холодная, она где-то с октября начинается. А здесь долго не выпадал снег. Но сейчас всё хорошо. Не возникает каких-то сложностей, связанных с финансами, которые могли бы возникнуть, если бы я просто отправился в какое-то свободное плаванье. Просто приехал куда-то в город и начал где-то работать, — рассказал учитель английского языка Кирилл Савченко. Первые «Учителя для России» в бутурлиновском Хогвартсе появились в 2015 году. Тогда впечатлились масштабами, 3D лабораториям, пока директор не видел, даже опробовали школьный скаладром. И остались учить в удовольствие. Участники проекта получают зарплату и стипендию. Школа в воронежской провинции так вдохновила с десяток молодых педагогов. — Два года точно здесь, потому что здесь очень красивая, большая, современная школа. Здесь очень хорошие, приветливые дети, которые меня очень тепло встретили, — призналась учитель немецкого языка и ритмики Ирина Купцова. Сюда часто едут петербуржцы. И ведут главные предметы — языки, литературу. Но тут по-прежнему — кадровый голод. Ученикам не хватает крепкой руки, школе — знатоков точных наук. Кстати, говорят, в отличие от иногородних сами бутурлиновцы после педвузов на родину не возвращаются. — Школа нуждается в молодых учителях. Потому что возрастной ценз уже переваливает за средний возраст. У нас сейчас из проекта — Кирилл. Если бы вы видели, как у нас дети, даже маленькие его любят, приятно смотреть. Вот явно чувствуется, что детям в школе не хватает мужчин, — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Бутурлиновской школы Валентина Васильченко. Непрофессиональных педагогов преподавание тут явно захватило. Есть и такие, кто географию готов менять радикально. И остаться в суперсовременной провинциальной школе уже после проекта. Евгения Соседко, Лариса Кончакова