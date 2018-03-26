В Махачкале пройдет фестиваль «Культура и традиции народов Дагестана» 

Студенты вузов и колледжей Дагестана примут участие в фестивале «Культура и традиции народов Дагестана», который пройдет 28 марта в Дагестанском государственном университете. Учащиеся проведут мастер-классы по лепке курзе и вязанию джурабок.
Кроме того, на фестивале проведут тематическую викторину, конкурсы по приготовлению национальных блюд, а также показ модных коллекций дагестанских дизайнеров и уроки лезгинки.
«Его цель (фестиваля) — стимулировать интерес молодежи к истории родного края и расширить ее знания в области культуры и традиций народов Дагестана», — сообщила РИА «Дагестан» руководитель комиссии по культурно-массовой и организационной работе профкома вуза Ирада Ибрагимова.