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В Махачкале пройдет фестиваль «Культура и традиции народов Дагестана»
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В Махачкале пройдет фестиваль «Культура и традиции народов Дагестана» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Студенты вузов и колледжей Дагестана примут участие в фестивале «Культура и традиции народов Дагестана», который пройдет 28 марта в Дагестанском государственном университете. Учащиеся проведут мастер-классы по лепке курзе и вязанию джурабок.
Кроме того, на фестивале проведут тематическую викторину, конкурсы по приготовлению национальных блюд, а также показ модных коллекций дагестанских дизайнеров и уроки лезгинки.
«Его цель (фестиваля) — стимулировать интерес молодежи к истории родного края и расширить ее знания в области культуры и традиций народов Дагестана», — сообщила РИА «Дагестан» руководитель комиссии по культурно-массовой и организационной работе профкома вуза Ирада Ибрагимова.
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