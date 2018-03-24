Ещё
Бизнес-омбудсмен Титов предложил ввести уроки предпринимательства в школах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнес-омбудсмен Титов предложил ввести уроки предпринимательства в школах 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в школах уроки предпринимательства в качестве отдельного предмета.
"Вчера ТАСС спросил меня, что я думаю о школьном учебнике обществознания, и о том, как в нем описывается занятие бизнесом… Учебник Боголюбова критикуют незаслуженно. Если не брать отдельные фразы, а вчитываться в текст в целом, становится видно, что отношение к предпринимателям в нем демонстрируется вполне здравое и взвешенное. Другое дело, что профильные уроки по предпринимательству действительно могли бы быть введены в общеобразовательный курс как отдельный предмет, а не как часть курса «Обществознание», — написал Титов на своей странице в Facebook.
Предприниматель отметил, что теоретических знаний не хватает не только школьникам, но и взрослым, которые занимаются активной практикой. Он подчеркнул, что сегодня «молодежь… проявляет куда больше интереса к карьере чиновника, чем самостоятельному пути в бизнесе». По его мнению, это неправильно.
По словам Титова, в сфере маркетинга ситуация выглядит иначе. «А в маркетинге „прирожденные предприниматели“ разберутся и сами. Учебники, конечно, станут подмогой, но дело не в них», — написал он.
ТАСС: последние новости
Россия готова увеличить квоты для бесплатного обучения японских студентов Васильева не считает новый список обязательной литературы в школе слишком большим Прокуратура выявила массовые нарушения безопасности в школах Пензенской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза490
Васильева спасла умирающего Добронравова21
«ЦРУ готовило переворот в России»480
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть120
Украинцы устали от Украины144
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение