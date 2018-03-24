Бизнес-омбудсмен Титов предложил ввести уроки предпринимательства в школах

"Вчера ТАСС спросил меня, что я думаю о школьном учебнике обществознания, и о том, как в нем описывается занятие бизнесом… Учебник Боголюбова критикуют незаслуженно. Если не брать отдельные фразы, а вчитываться в текст в целом, становится видно, что отношение к предпринимателям в нем демонстрируется вполне здравое и взвешенное. Другое дело, что профильные уроки по предпринимательству действительно могли бы быть введены в общеобразовательный курс как отдельный предмет, а не как часть курса «Обществознание», — написал Титов на своей странице в Facebook.

Предприниматель отметил, что теоретических знаний не хватает не только школьникам, но и взрослым, которые занимаются активной практикой. Он подчеркнул, что сегодня «молодежь… проявляет куда больше интереса к карьере чиновника, чем самостоятельному пути в бизнесе». По его мнению, это неправильно.

По словам Титова, в сфере маркетинга ситуация выглядит иначе. «А в маркетинге „прирожденные предприниматели“ разберутся и сами. Учебники, конечно, станут подмогой, но дело не в них», — написал он.