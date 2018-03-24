Американских школьников вооружили камнями на случай стрельбы

Учеников одной из школ в американском штате Пенсильвания вооружили камнями на случай стрельбы, сообщает Buzzfeed News.

Директор школы Дэвид Хельсель (David Helsel) объявил об этом на заседании комитета по школьному образованию. «Если вооруженный злоумышленник попытается войти в какую-либо из наших классных комнат, он увидит учащихся, вооруженных камнями. И его побьют камнями», — сказал он.

Теперь каждый класс школы укомплектован ведрами с речными камнями. Дети не имеют постоянного доступа к ним, подчеркнул директор. Это решение не является ответом на стрельбу в школе во Флориде, так как оно готовилось в течение последних двух лет, добавил Хельсель.

Власти и некоторые родители не одобрили такое нововведение. Они надеются, что детям не придется защищаться, забрасывая злоумышленников камнями, пишет Buzzfeed.

В феврале бывший ученик открыл стрельбу в школе в Паркленде ( США , штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения.