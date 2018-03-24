РФ готова расширять сотрудничество с японскими вузами

Между японскими и российскими вузами заключено 250 соглашений, РФ намерена способствовать дальнейшему развитию сотрудничества, заявила вице-премьер России Ольга Голодец.
"Сейчас у нас бесплатно учатся 97 студентов из Японии. Мы готовы увеличить квоту для японских студентов по тем специальностям, на которые есть спрос", — сказала Голодец, выступая на российско-японском симпозиуме, посвященном программе университетских обменов по подготовке кадров для производственных отраслей в РФ и Японии.
Вице-премьер отметила, что "к настоящему времени между японскими и российскими вузами заключено 250 соглашений" и что Россия намерена способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между учебными заведениями двух стран.
"Только личное общение (студентов — ред.) и познание культур сможет создать надежную платформу для сотрудничества (России и Японии — ред.)", — подчеркнула Голодец.
В мероприятии также принимают участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко, президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", член Общественной палаты РФ, председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик, президент Кансайской федерации экономических организаций "Канкэйрен", президент компании "Сумитомо Электрик" Масаёси Мацумото, а также представители десяти ведущих российских вузов.