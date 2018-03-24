РФ готова расширять сотрудничество с японскими вузами

"Только личное общение (студентов — ред.) и познание культур сможет создать надежную платформу для сотрудничества (России и Японии — ред.)", — подчеркнула Голодец.

Вице-премьер отметила, что "к настоящему времени между японскими и российскими вузами заключено 250 соглашений" и что Россия намерена способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между учебными заведениями двух стран.