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«Педагог-2018 года» — подведены итоги.
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«Педагог-2018 года» — подведены итоги. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
23.03.2018 — подвели итоги конкурса «Педагог года-2018». 68 учителей приняли участие в данном конкурсе. Педагог а Ломоносовской гимназии Татьяна Карпушенко стала лидером в категории «Педагогический дебют. Учитель».
Светлана Атрошкина победила в номинации –«Педагогический дебют. Воспитатель»
«Специалистом года» — лидировала Дарья Борискина.
«Воспитателем года» стала Алена Морозова — педагог д\с №49.
В категории «Учитель-преподаватель основ безопасности жизнедеятельности» победил Леонид Зябкин из республиканского кадетского корпуса.
«Учитель родного языка» стала Кристина Кушнир, «Учитель физической культуры» — Елена Фефелова, и «Специальный учитель» — Ольга Алехина, педагог школы № 9.
«Учитель года города Петрозаводска — 2018» стала Эльвира Шалак, с чем мы ее поздравляем.
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