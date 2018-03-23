Ещё
Проект «Открытая среда» начался в школе № 2093 имени Героя России Анатолия Савельева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект «Открытая среда» начался в школе № 2093 имени Героя России Анатолия Савельева 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
С 21 марта и на протяжении месяца в двух школьных отделениях по средам будут проходить дни открытых дверей.
Все кабинеты в школьном отделении №1 по адресу: Союзный проспект, 2, и школьном отделении №2 по адресу: улица Алексея Дикого, 18А, будут открыты для родителей или законных представителей школьников, обучающихся в образовательном учреждении, и все педагоги доступны для общения. Можно будет даже присутствовать на уроках. Родителей учеников пятых-одиннадцатых классов ждут в школе 4 апреля, родителей и представителей учеников начальных классов — 28 марта. Проект «Открытая среда» даст возможность родителям глубже ознакомиться с образовательным процессом, побеседовать с учителями, оценить возможности нового городского проекта «Московская электронная школа», определиться в выборе предпрофильного и профильного образования.
Фото — Александр Калугин
Управа района Новогиреево: последние новости
Новое суперсовременной оборудование появилось в Технопарке школы № 2072 Школа груминга «Виконт» открылась на базе ТК-24 Бывший кинотеатр «Киргизия» откроется в конце 2019 года в новом качестве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ387
Новый советник Трампа готов развязать большую войну175
Минфин готовится пойти на риск92
Все супероружие РФ показали в одном видео96
Глава Волоколамского района отправлен в отставку46
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение