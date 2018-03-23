Проект «Открытая среда» начался в школе № 2093 имени Героя России Анатолия Савельева

С 21 марта и на протяжении месяца в двух школьных отделениях по средам будут проходить дни открытых дверей.

Все кабинеты в школьном отделении №1 по адресу: Союзный проспект, 2, и школьном отделении №2 по адресу: улица Алексея Дикого, 18А, будут открыты для родителей или законных представителей школьников, обучающихся в образовательном учреждении, и все педагоги доступны для общения. Можно будет даже присутствовать на уроках. Родителей учеников пятых-одиннадцатых классов ждут в школе 4 апреля, родителей и представителей учеников начальных классов — 28 марта. Проект «Открытая среда» даст возможность родителям глубже ознакомиться с образовательным процессом, побеседовать с учителями, оценить возможности нового городского проекта «Московская электронная школа», определиться в выборе предпрофильного и профильного образования.