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В школах предложено создать двенадцатый класс
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В школах предложено создать двенадцатый класс 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В российских школах должен появиться двенадцатый класс. Такое предложение в ходе пленарного заседания озвучил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов (ЛДПР).
«Во многих странах уже есть двенадцатиклассовое образование в школах», — напомнил депутат. Василий Власов указал на то, что, по статистике, многие выпускники вузов не работают по полученной специальности. «ЛДПР предлагает за счёт 12 классов последние четыре года разделить на две части. Шесть месяцев — учебный план, три месяца — летние каникулы и три месяца — практика», — рассказал парламентарий.
При этом Василий Власов напомнил фразу лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу профориентации: «Если ты хочешь быть врачом, сходи сначала в морг». «Работа врача — это не телесериал и веселье. Это действительно тяжёлая работа, и не каждый сможет её чисто психологически выдержать. И пусть старшеклассник, при выборе вуза и будущей профессии хотя бы посмотрит, какая работа его ждёт», — призвал Василий Власов.
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