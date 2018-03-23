В школах предложено создать двенадцатый класс

В российских школах должен появиться двенадцатый класс. Такое предложение в ходе пленарного заседания озвучил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов ЛДПР ).

«Во многих странах уже есть двенадцатиклассовое образование в школах», — напомнил депутат. Василий Власов указал на то, что, по статистике, многие выпускники вузов не работают по полученной специальности. «ЛДПР предлагает за счёт 12 классов последние четыре года разделить на две части. Шесть месяцев — учебный план, три месяца — летние каникулы и три месяца — практика», — рассказал парламентарий.