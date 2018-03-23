Ректор РУДН вновь утвержден в составе руководящего комитета ЮНЕСКО 

Владимир Филиппов продолжит заниматься программой «Образование-2030».
Программа, разработанная в соответствии с решениями ЮНЕСКО и ООН, направлена на достижение одной из целей устойчивого развития — качественное образование. Для ее реализации создан руководящий комитет из 35 человек, который обновляется раз в два года. 27 стран Центральной и Восточной Европы представлены тремя экспертами, среди которых — ректор РУДН. Члены руководящего комитета разрабатывают и утверждают индикаторы и показатели реализации программы «Образование 2030», по которым на регулярной основе осуществляется мониторинг.