Ученики школы №892 участвовали в проекте «Учебный день в музее»

Проект стартовал в Москве 1 февраля. Он является логическим продолжением проекта «Урок в музее».

Организаторами проекта являются «Мосгортур», департаменты культуры и образования города Москвы. Учебные дни в музеях организовывают для учеников среднего и старшего звена школ — с пятого по одиннадцатые классы. Ребята учат физику и химию, математику и иностранные языки, а также другие предметы, но не за школьными партами, а в одном из семи московских музеев.

В список культурных учреждений входит и музей-усадьба «Кусково». Здесь побывали школьники района Вешняки. Учащиеся седьмого класса «А» на английском языке описывали усадьбу и портрет её владельца — графа Петра Шереметьева , на истории знакомились с дворянским бытом, а на ИЗО изучили художественные стили второй половины восемнадцатого века.

Фото Школы № 892.