Ещё
Ученики школы №892 участвовали в проекте «Учебный день в музее»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики школы №892 участвовали в проекте «Учебный день в музее» 

Управа района Вешняки 1 час назад
Проект стартовал в Москве 1 февраля. Он является логическим продолжением проекта «Урок в музее».
Организаторами проекта являются «Мосгортур», департаменты культуры и образования города Москвы. Учебные дни в музеях организовывают для учеников среднего и старшего звена школ — с пятого по одиннадцатые классы. Ребята учат физику и химию, математику и иностранные языки, а также другие предметы, но не за школьными партами, а в одном из семи московских музеев.
В список культурных учреждений входит и музей-усадьба «Кусково». Здесь побывали школьники района Вешняки. Учащиеся седьмого класса «А» на английском языке описывали усадьбу и портрет её владельца — графа Петра Шереметьева, на истории знакомились с дворянским бытом, а на ИЗО изучили художественные стили второй половины восемнадцатого века.
Фото Школы № 892.
Управа района Вешняки: последние новости
Школьники из района Вешняки посетили Стрелецкие палаты По первому московскому диаметру запустят поезда «Иволга» Собянин поддержал организацию видеонаблюдения в единый день выборов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США393
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах216
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса27
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение