Таланты надо развивать

Новое руководство нашей республики уделяет серьезное внимание вопросам школьного образования и развития способностей детей. В последнее время меняется подход к этому процессу, перенимается передовой опыт, наработанный педагогами страны. Об этом мы беседуем с заместителем министра образования РД Алексеем Карпухиным (на снимке).

— Алексей Владимирович, во время встречи с активом Минобрнауки РД Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов высоко оценил вашу работу. Расскажите, пожалуйста, о чем был ваш доклад и благодаря чему он получил высокую оценку.

— Я был приглашен в Дагестан в июле 2017 года для работы по трем направлениям: повышение качества образования и развитие талантов учащихся, координация содержания образования в школах-новостройках и развитие межрегионального сотрудничества. Задача, которая ставилась передо мной заместителем Председателя Правительства республики Екатериной Андреевной Толстиковой , — изучение ситуации и подбор лучших московских практик для повышения качества образования. В Дагестане я встретил очень много высокопрофессиональных учителей и талантливых учеников. Необходимо было создать приемлемые условия для выявления талантов детей, а также разработать программы их поддержки.

За период с июля 2017 года по настоящее время мы с дагестанскими коллегами сделали многое. Мы постарались сделать так, чтобы дети и их родители имели возможность выбирать часть изучаемых предметов по своим интересам. После семинара, проведенного специалистами Московского городского методического центра, возможность формирования новой основной образовательной программы стала доступнее каждой школе Дагестана.

Ученикам 4-11 классов мы обеспечили возможность выбора предметов и на Всероссийской олимпиаде школьников. Если ранее, начиная со школьного этапа, она проводилась сразу по нескольким предметам одновременно, то в 2017 году каждый школьник имел возможность принять участие во всех 24 предметах олимпиады поочередно. В результате 47 ребят из 17 муниципалитетов прошли на республиканский этап олимпиад по трем и более предметам. Привлекая ресурсы Центра педагогического мастерства г. Москвы , олимпиада на школьном и муниципальном этапах впервые проводилась по заданиям, соответствующим логике заданий регионального и заключительного этапов. До 2017 года, участвуя в олимпиаде на республиканском этапе, дагестанские школьники не были готовы к предлагаемым на нем заданиям. Сформированный на базе Университета народного хозяйства республиканский Центр по выявлению и развитию талантов школьников обеспечил массовость участия в олимпиаде и открытость ее проведения. Сейчас там проводятся тренировки сборной команды Дагестана к заключительному этапу олимпиад.

Кроме этого, на базе школ мы начали интегрировать ресурсы знатоков разных городов. Так появились «Субботы дагестанского школьника». Шесть основных вузов республики еженедельно по расписанию, размещенному на их сайтах и сайте olimp05.ru, проводят на своей базе для всех желающих школьников мастер-классы, квесты, экскурсии, практикумы. Более того, похожие встречи организуются и для учителей. Об организации аналогичного досуга уже есть предварительная договоренность с учреждениями культуры и спорта.

— У городских школ возможностей действительно больше. Удалось ли как-то помочь сельским школам?

— Под руководством вице-премьера Е. А. Толстиковой разработаны 11 приоритетных проектов системы образования Республики Дагестан. Подробная информация содержится на специально разработанном сайте edu-05.ru. В их числе есть проекты «Комплексное развитие сельских школ» и «Общереспубликанские предметные школы». Конечно, работа по развитию сельской школы требует большого количества ресурсов. И в данный момент она только начинается. Определены «дорожная карта» и основные индикаторы реализации проекта.

Что касается «Общереспубликанских школ», проект успешно реализуется. Более 4000 ребят со всей республики приняли решение об обучении в заочном сегменте физтех-, филологичекой и этнокультурной школ. Составленные ведущими вузами России первые задания по математике, физике, информатике, русскому языку и журналистике доставлены всем записавшимся в проект ребятам, даже в самые высокогорные районы. После проверки выполненных заданий участники получают следующие задания. В 2018 году запланировано открытие очного сегмента этих школ.

— В феврале опубликован первый рейтинг школ Республики Дагестан. Можно ли сравнивать между собой сельскую и любую махачкалинскую школы?

— Я уточню. Вместе с республиканским Центром по выявлению и развитию талантов мы составили рейтинг вклада школ РД в развитие талантов учащихся. Вместе со всеми школами мы решаем нашу общую задачу — повышение качества знаний дагестанского школьника. Ресурсы у школ действительно разные. Именно поэтому мы оценили не саму школу, а ее вклад. Он основан на объективных показателях обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады. Кстати, в рейтинг 2017 года вошло 520 из 1461 школы республики. И благодаря рейтингу в 2018 году их, безусловно, будет больше.

— Вы являетесь активным пользователем социальных сетей. Со страницы в Facebook мы видим ваши посещения самых отдаленных районов, встречи с учителями. Становится ли вся система образования более открытой?

— Безусловно. Начиная с организованных нами еженедельных селекторных совещаний, доступных для свободного просмотра, до тесного взаимодействия со СМИ.

Кстати, благодаря коллегам из Московского института открытого образования и Московского центра качества образования мы пересмотрели подходы к проведению аттестации руководителей системы и самих учителей. Процедура станет публичной. Подготовлена вся нормативная база, в соответствии с предложениями от муниципалитетов сформирован состав единой аттестационной комиссии.

— Начало работы содержательное. Каким вы видите ее продолжение?

— Руководитель республики В. Васильев ставит перед нами очень амбициозные задачи. Для дальнейшего развития системы образования необходим командный подход. Такая команда не может состоять только из чиновников министерства, требуется учет позиций учительского и родительского сообществ, педагогов высшего образования, бизнес-структур. И к решению этой задачи мы тоже приступили. В сентябре-октябре 2017 года начали работу Ассоциация педагогов РД и Дагестанская ассоциация победителей и призеров олимпиад. На базе Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций мы формируем ее дагестанское отделение. Я считаю, что формирование экспертных сообществ, пользующихся авторитетом, — еще один путь к построению серьезной стратегии развития системы. Полагаю также, что для организации данной работы необходимо создание республиканского координационного совета.

— Алексей Владимирович, пользуясь случаем, что бы вы хотели пожелать учителям?

— Система образования Дагестана отличается теплым, душевным, небезразличным отношением учителей к своим ученикам и личностным участием педагогов в жизни каждого ребенка. Желая это сохранять и развивать, мы будем создавать организационные условия для дальнейшего устойчивого развития системы.

Источник: http://dagpravda.ru/obrazovanie/talanty-nado-razvivat/