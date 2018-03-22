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Минздрав Ставрополья планирует за три года устранить дефицит врачей первичного звена
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Минздрав Ставрополья планирует за три года устранить дефицит врачей первичного звена 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров сообщил, что в течение двух-трех лет в крае будет полностью решен вопрос с обеспечением кадрами первичного звена здравоохранения.
"В течение двух лет, максимум трех лет, первичное звено будет полностью обеспечено специалистами. Параллельно мы будем обеспечивать кадрами и специализированную медицинскую помощь, высокотехнологичную помощь, без этого развития современной медицины не может быть", — сказал он журналистам.
По словам министра, на сегодняшний день в большей степени нехватка кадров заметна именно в первичном звене.
"Средняя укомплектованность врачами по краю — 64%. Если брать первичное звено, то укомплектованность врачами— терапевтами и врачами-педиатрами составляет самый наименьший процент — порядка 50%", — отметил министр.
Для обеспечения поликлиник специалистами в регионе изменили систему подготовки кадров. «У нас теперь нет интернатуры. Выпускники вузов после прохождения аккредитации обязаны отработать в первичном звене в течение трех лет, по истечении трех лет специалист может идти на обучение по другой специальности в ординатуре», — пояснил Мажаров.
Специалистов для отрасли в регионе в основном готовит Ставропольский государственный медицинский университет. В структуре вуза — четыре факультета базового образования, на которых проходят обучение более 4,5 тыс. будущих специалистов.
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