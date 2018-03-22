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Ученики школы №1354 победили на «РобоФесте-2018»
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Ученики школы №1354 победили на «РобоФесте-2018» 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Сборная команда школы №1354 «Вектор» победила в X Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2018» в номинации «RobotProgramming Skills» по регламентам VEX IQ Challenge-Middle School.
Для участия в фестивале «РобоФест-2018» команда школы №1354 из конструктора VEX собрала робот. Задача участников соревнований заключалась в том, что, s они точно и за определённое время с помощью своего робота перемеcтили кольца в определенное место. Одни манипуляции робот выполнял с помощью двух операторов, а другие самостоятельно, а чтобы он не путал цвета и не сбивался в пространстве, ребята его запрограммировали. «Я научился программировать будучи студентом, — сказал руководитель команды, инженер школы №1354 „Вектор“ Сергей Кручинин, — а мои ученики делают это уже в 8 и даже в 6 классе».
Для обучения ребят Сергей Кручинин окончил профессиональные курсы по робототехнике. «Мы подготовились к соревнованиям в рекордные сроки, — сказал Сергей. — Наши соперники приступили к процессу осенью, мы лишь в феврале, а в марте уже вышли в финал. Это достижение!» Стоит отметить, что команда школы №1354 победила в номинации Robot Programming Skills по регламентам VEX IQ Challenge-Middle School по автономному режиму.
Для подготовки на более высоком уровне к следующим соревнованиям и принять участие в состязаниях на металлических роботах, педагог планирует пройти обучение на спецкурсах. Стоит отметить, что занятия робототехникой подталкивают ребят к более глубокому изучению математики, физики и других дисциплин. «Школьники видят, что из отдельных деталей могут создать работающую конструкцию, собрать робот-манипулятор или марсоход, — говорит преподаватель. — Это пробуждает интерес школьников к творчеству, заставляет поверить в свои силы».
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