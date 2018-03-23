Мама избитого мальчика из Покрова рассказала об инвалидности своего ребенка

Мама избитого мальчика из Покрова, Евгения Азарова, дала первые комментарии о случившемся. Евгения рассказала телеканалу «360», что ее сын уже три года является инвалидом. Сейчас Кирилл находится в больнице Владимира. Врачи оценивают его состояние как стабильное, но процесс восстановления будет долгим.

Мальчик на данный момент лежит в больнице, с перелом носа, ушибы у него сильные, сотрясение мозга. Глаза у него не открываются, все заплыло. Он сам не может есть, пить, стоять.

— Евгения Азарова.

По словам мама пострадавшего, Кирилл уже три года является инвалидом. У него наблюдается нервное расстройство личности. Оно проявляется в небольшой задержки развития. Мальчик индивидуально обучается на дому. Однако во всем остальном, он нормальный, не агрессивный ребенок.

Женщина уверена, что избиение ее сына было заранее спланировано. Мать считает, что девятиклассники невзлюбили Кирилла изначально, а поскольку дети всегда жестоки, они решили его избить. Однако Евгения не знала толком ни этих подростков, ни их родителей. Азарова вспомнила, что вроде бы ее ребенок называл несколько имен, поэтому, скорее всего, был знаком с теми, кто его избил.

Про девочку Машу,

из-за которой якобы и завязалась драка, мама тоже ничего не знает. Женщина признает, что Кирилл может

кого-то обозвать, но драться не будет. Сейчас Евгению Азарова больше всего волнует здоровье ее сына.

У меня планы — лечить своего ребенка, разрешать (ред. — заниматься этим делом) должны следственные органы, заявление написано.

— Евгения Азарова.

Азарова надеется, что это дело замять не удастся и что дети будут наказаны в соответствии с законом.

Тренер по боксу Олега Лобосова, который занимался обучением одного из участников избиения школьника в Покрове, дал комментарий. Он рассказал, что парень является трудным подростком, но занятия спортом помогали наладить ребенку контакт с окружающими. Тренер проводил воспитательные беседы с ребенком, но потом

что-то пошло не так. Учитель считает, что дурное влияние на него оказала неподходящая компания.